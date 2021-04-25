Бывшие министр Греции съездил в Сербию, чтобы привиться «Спутником V»

Бывшие министр Греции съездил в Сербию, чтобы привиться &#171;Спутником V&#187;
министр национальной обороны Греции Панос Камменос привился от COVID-19. Фото: скриншот twitter

Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос привился в Сербии российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Кроме того, экс-министр нацобороны Греции опублтковал фотографию с процесса вакцинации.

«Я благодарю братьев сербов, которые вместе с сотнями тысяч иностранцев дали мне возможность вернуть мою свободу», — написал Камменос.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире.

"Спутник V" вакцинация греция


 

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