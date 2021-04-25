14-летняя девочка перенсла клиническую смерть после отравления наркотиками

В Петербурге 14-летняя девочка, отравившись наркотиками, перенесла клиническую смерть. Об этом сообщает «78 канал».

Известно, что ребенок из неполной семьи, однако на учёте не состояла. На данный момент идет проверка, правоохранители пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Ранее было известно, что в Петербурге в Колпино госпитализировали 14-летнюю школьницу, которая отравилась наркотическим веществом.

По некоторым данным, три девочки сбежали с последних двух уроков. Когда об этом узнала классная руководительница, она позвонила одной из школьниц. Та рассказала, что их подруге стало плохо и они повели ее домой.

Позже выяснилось, что девочка отравилась наркотическим веществом. Подростки уверяют, что нашли пакетик с неизвестным содержимым в школе и решили попробовать. В телефоне отравленной школьницы также обнаружили видеозапись, на которой она демонстрирует, как употребляет препарат.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что рейд по барам Петербурга вывел полицию на наркотики и «веселящий» газ.