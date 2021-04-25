Под Красноярском муж пришел к жене на работу и зарезал ее

В Красноярском крае в городе Назарово супруг зарезал свою жену в магазине, в котором она была продавцом. Об этом сообщает «Запад 24».

Известно, что на работу к жене судимый ранее 31-летний мужчина пришел с ножом. Там же молодой человек стал выяснять отношения с женщиной, в результате чего ударил ее ножом в шею. Затем девушка погибла.

После содеянного нападавший сдался правоохранителям. Те, кто видели происшествие думают, что мужчина был либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении, потому как вел себя неадекватно.

Известно, что у погибшей осталось двое детей от первого брака.

Сообщается, что убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Прежде его уже сажали, мужчина избил до смерти человека.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он был судим за избиение человека до смерти.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна иномарки в Кировском районе Петербурга.