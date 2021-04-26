Обследование на COVID-19 за сутки прошли почти 14 тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург продолжает обследовать население на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки были проведены 13 892 теста на COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 26 апреля. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу позвонили 3692 петербуржцев. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

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