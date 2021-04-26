«Коронавирусный шторм» и самая безопасная вакцина: новое о COVID-19 в России и мире

«Коронавирусный шторм» и самая безопасная вакцина: новое о COVID-19 в России и мире
В мире - более 140 млн заболевших. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 140 млн человек. Несмотря на массовую вакцинацию, некоторые страны продолжают устанавливать рекорды по числу заболевших.

По последним данным, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 143 916 996 человек. Скончалось при этом более трех миллионов человек.

В Индии суточный прирост заразившихся бьет рекорд четвертый день подряд. За последние сутки там зафиксировали 349,6 тыс. зараженных. Как отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди, страну потряс настоящий «коронавирусный шторм».

«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», — сказал он.

Массовая вакцинация населения пока продолжается. В Венгрии российскую вакцину «Спутник V» ранее признали самой безопасной и эффективной. Власти страны указывают на то, что смертность среди вакцинированных в несколько раз меньше, чем у тех, кто сделал прививку другим препаратом. Отмечается также, что число зараженных коронавирусом после «Спутника V» в 2-7 раз меньше.

Кроме того, президент Чехии Милош Земан заметил, что поддержит закупку российской вакцины «Спутник V». Впрочем, он подчеркнул: пока в стране хотят использовать европейские вакцины.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России.

К слову, в центре Гамалеи, где и был разработан препарат, назвали вероятную дату окончания пандемии в России. Специалисты наблюдают положительную динамику — число новых случаев заражения коронавирусом снижается, растет количество вылечившихся пациентов. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, по предварительным оценкам экспертов, пандемия закончится в середине осени.

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