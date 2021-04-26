На Чернышевского подрались два охранника: один из них скончался

Мужчины выпивали, когда между ними вспыхнула ссора.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения трупы на проспекте Чернышевского. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось утром 24 апреля у бизнес-центра. Там двое охранников выпивали, как вдруг по непонятной причине поссорились. По предварительным данным, конфликт не удалось решить на словах, поэтому мужчины подрались. В итоге один из них получил серьезные травмы и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодого курьера «Яндекс.Еды» задержали за убийство бывшего отчима в Петербурге.