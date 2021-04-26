Петербургский суд отказал в прекращении уголовного дела об обрушении СКК

Петербургский суд отказал в прекращении уголовного дела об обрушении СКК
СКК "Петербургский" после обрушения. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Обвиняемые ходатайствовали о примирении сторон, но суд решил рассматривать дело в особом порядке.

В Санкт-Петербурге суд отказался прекращать уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ на территории СКК «Петербургский». Халатность привела к смерти рабочего. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Обвиняемые, руководитель компании «Техснаб» Сергея Акименко, а также двое его подчиненных, просили прекратить уголовное дело и ходатайствовали о примирении сторон. Суд отказал и объявил, что дело будет рассматриваться в особом порядке 20 мая.

Напоминаем, что страшный инцидент произошел 31 января 2020 года. В тот день из-за нарушения техники безопасности обрушился СКК «Петербургский» и погиб рабочий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госстройнадзор дал добро на ледовую площадку на месте рухнувшего СКК. Уже известно, что на месте рухнувшего СКК возведут семиэтажный комплекс на 14 секторов. Предполагается, что хоккейные матчи одновременно смогут посещать 21.5 тыс. человек, а концерты и развлекательные мероприятия – до 23 тыс. человек.

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