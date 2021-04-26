Водитель BMW избил курьера на мотоцикле посреди проезжей части на Митрофаньевском

Мотоциклист и автомобилист устроили драку посреди проезжей части Митрофаньевского шоссе в Петербурге. Движение на участке в этот момент оказалось затруднено.

Инцидент произошел в понедельник, 26 апреля. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что курьер на мотоцикле остановился на светофоре, слез с двухколесного транспорта и подошел к стоящей рядом BMW. Водитель иномарки вышел и начал избивать мотоциклиста. Курьер пытался уклоняться, но от ответных ударов воздержался.

Другим участникам движения пришлось объезжать место драки. Причины вспыхнувшего конфликта неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое петербуржцев устроили драку из-за места в читальном зале библиотеки.