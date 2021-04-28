В гимназии на улице Восстания искали взрывчатку после анонимного сообщения

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ложного минирования в гимназии в центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 27 апреля на электронную почту Гимназии №209 «Павловская гимназия» поступило сообщение, что в здании учебного заведения заложена взрывчатка. Злоумышленники требовали 250 тысяч рублей. Руководство сообщило об этом в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели гимназию, взрывчатку не нашли. Поскольку гимназию «заминировали» вечером, учеников там не было. Эвакуацию проводить не пришлось.

В 20:30 проверка завершилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленький ребенок попал в больницу после пожара в Сертолово.