Объявленные Путиным выплаты к учебному году по 10 тыс. рублей могут стать ежегодными

Об августовской выплате лидер страны сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Об августовской выплате лидер страны сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Объявленные Владимиром Путиным выплаты школьникам в 10 тысяч рублей могут выдавать каждый год, сообщил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Об августовской выплате лидер страны сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Средства перед 1 сентябрём получат и родители будущих первоклассников.

Глава комитета отметил, что никаких проблем с выдачей средств не будет, вся информация есть, деньги придут родителям по 10 тысяч на одного школьника.

Ржаненков сказал, что это может быть ежегодная выплата, которая поможет собирать ребенка в школу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началось заседание ЗакСа. Парламентарии планируют окончательно принять изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Депутаты также обсудят несколько проектов совершенно новых законов.