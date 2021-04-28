Объявленные Путиным выплаты к учебному году по 10 тыс. рублей могут стать ежегодными

Объявленные Путиным выплаты к учебному году по 10 тыс. рублей могут стать ежегодными
Об августовской выплате лидер страны сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Объявленные Владимиром Путиным выплаты школьникам в 10 тысяч рублей могут выдавать каждый год, сообщил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Об августовской выплате лидер страны сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Средства перед 1 сентябрём получат и родители будущих первоклассников.

Глава комитета отметил, что никаких проблем с выдачей средств не будет, вся информация есть, деньги придут родителям по 10 тысяч на одного школьника.

Ржаненков сказал, что это может быть ежегодная выплата, которая поможет собирать ребенка в школу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началось заседание ЗакСа. Парламентарии планируют окончательно принять изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Депутаты также обсудят несколько проектов совершенно новых законов.

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