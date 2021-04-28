Ленобласть встретила почти майский снегопад дорожной солью

До начала мая внезапные снегопады будут нормой. Фото: pixabay

До начала мая внезапные снегопады будут нормой. Фото: pixabay

В Ленобласти продолжается очистка региональных дорог от мокрого снега. Дорожники предупреждают водителей, что в ближайшие три дня зимняя погода сохранится.

По данным «Ленавтодора», наиболее сильные осадки зафиксированы на востоке региона. Спецтехника обработала дороги жидким солевым раствором: с учетом температуры со знаком + он хорошо растапливает снег и не дает образовываться наледи.

До начала мая внезапные снегопады будут нормой. При этом ночью будет -6. «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о дождях 28 апреля. Сегодня ожидаются кратковременные дожди, а температурный фон останется на 3-4° ниже своей климатической нормы. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +3…+8 градусов.