Петербуржец взыскал с застройщика 300 тысяч рублей за отсутствие отделки в квартире

В Московском районе судебные приставы помогли дольщику взыскать с застройщика более 300 тысяч рублей. Мужчина купил квартиру в новостройке, но сдали ее без отделки.

Как сообщили в городской пресс-службе ФССП, по решению суда денежные средства должен был получить петербуржец, купивший однокомнатную квартиру за 2,5 млн рублей. Однако квартиру ему сдали с рядом недостатков: на окнах не было подоконной доски, стены не были отштукатурены, не было розеток и электропроводки, а входная дверь была повреждена.

Мужчина за свой счет устранил недостатки, а потом пошел в суд.

Сперва застройщик игнорировал требования судебных приставов, но после запрета регистрационных действий на землю и жилые помещения выплатил полную сумму долга.

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