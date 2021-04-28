Авито Недвижимость: за I квартал спрос на покупку земельных участков в Ленинградской области вырос в 1,9 раза

Растущий спрос на рынке земельных участков во многом поддерживается за счет госмер поддержки, предпринимаемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: pixabay.com

Растущий спрос на рынке земельных участков во многом поддерживается за счет госмер поддержки, предпринимаемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: pixabay.com

По итогам I квартала люди продолжают интересоваться участками — спрос вырос в 1,4 раза по сравнению с прошлым кварталом на 16, сообщают аналитики Авито Недвижимости.

У покупателей были востребованы как земли в СНТ и ДНП — +1,5 раза за квартал и +20% за год, так и участки под ИЖС — +1,4 раза за квартал и +15% за год.

Участки ИЖС в начале года года можно было приобрести за 42 тыс. руб./сот., а СНТ/ДНП — за 35 тыс. руб./сот.

В Ленобласти спрос на земельные участки увеличился в 1,9 раза за квартал и на 11% за год.

Растущий спрос во многом поддерживается за счет госмер поддержки. Например, то же расширение программы «Семейной ипотеки» с льготной ставкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти три сотни новых камер установят на дорогах Петербурга в 2021 году. Каждый день в Северной столице случается около 350 ДТП.