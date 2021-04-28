В Петербурге задержали мужчину, который ночью пытался разобрать шатер

По предварительным данным, гражданин хотел украсть несколько стенок брезентового шатра.
На Муринской дороже 27 апреля произошла попытка кражи стенок брезентового шатра, установленного на территории коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Все случилось поздней ночью – мужчина пробрался на территорию компании, чтобы разобрать шатер и украсть его стенки. На место вовремя прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали гражданина, а затем передали его полицейским для выяснения обстоятельств.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курьер получил удар ножом, пытаясь остановить кражу на Туристской. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.