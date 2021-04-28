В Петербурге задержали мужчину, который ночью пытался разобрать шатер

В Петербурге задержали мужчину, который ночью пытался разобрать шатер
Мужчина пытался украсть стенки шатра. Фото: УВО

По предварительным данным, гражданин хотел украсть несколько стенок брезентового шатра.

На Муринской дороже 27 апреля произошла попытка кражи стенок брезентового шатра, установленного на территории коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось поздней ночью – мужчина пробрался на территорию компании, чтобы разобрать шатер и украсть его стенки. На место вовремя прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали гражданина, а затем передали его полицейским для выяснения обстоятельств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курьер получил удар ножом, пытаясь остановить кражу на Туристской. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

задержание кража новости СПб росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мужчину, который ночью пытался разобрать шатер
В Ленобласти еще 82 человек подхватили коронавирус
Обеспечивающие петербуржцев сжиженным газом компании получат субсидии
В Ленобласти увеличили время «тишины» на три часа
В Петербурге загорелся жилой дом, относящийся к объектам культурного наследия
В Петербурге задержали режиссера, который мог слать интимные фото 13-летней ...
В Петербурге задержали гендиректора, подозреваемого в неуплате налогов на ...
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России