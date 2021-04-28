За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 10 миллионов рублей

Серьезные штрафы назначены компаниям за самовольное производство работ, нарушение его культуры и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и участков. Фото: pixabay

Серьезные штрафы назначены компаниям за самовольное производство работ, нарушение его культуры и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и участков. Фото: pixabay

За прошлую неделю за нарушение Правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на 10 миллионов рублей.

Серьезные штрафы назначены компаниям за самовольное производство работ, нарушение его культуры и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и участков.

ООО «ИК ЭНЕРГИЯ» оштрафовали за работу в неположенном месте. Штраф составил 170 тысяч рублей. ПАО «Кировский завод» оштрафовали за отсутствия ремонта, уборки фасадов. Компания должна заплатить 650 тысяч рублей. ООО «АЛЕКС-АВТО» оштрафовали за незаконный забор и систему охраны. Штраф составил 320 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине и поздравил ее сотрудников с Днем работника скорой медпомощи. Станция скорой помощи находится в отдельном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м.