За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 10 миллионов рублей

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 10 миллионов рублей
Серьезные штрафы назначены компаниям за самовольное производство работ, нарушение его культуры и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и участков. Фото: pixabay

За прошлую неделю за нарушение Правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на 10 миллионов рублей.

Серьезные штрафы назначены компаниям за самовольное производство работ, нарушение его культуры и неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и участков.

ООО «ИК ЭНЕРГИЯ» оштрафовали за работу в неположенном месте. Штраф составил 170 тысяч рублей. ПАО «Кировский завод» оштрафовали за отсутствия ремонта, уборки фасадов. Компания должна заплатить 650 тысяч рублей. ООО «АЛЕКС-АВТО» оштрафовали за незаконный забор и систему охраны. Штраф составил 320 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине и поздравил ее сотрудников с Днем работника скорой медпомощи. Станция скорой помощи находится в отдельном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м.

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