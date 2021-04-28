Россия высылает дипломатов из стран Прибалтики и Словакии

Они должны покинуть страну в течение недели.

Сразу несколько сотрудников посольств стран Прибалтики и Словакии должны покинуть Россию в течение недели. Решение о высылке приняли в МИД РФ, о чем сегодня, 28 апреля, пишет РИА Новости.

Известно, что из России уедут два сотрудника посольства Литвы, три – Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии. Напоминаем, что именно эти страны объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.

Напоминаем, что в Праге убеждены, что Москва причастна к взрывам на оружейном складе во Врбетице, которые произошли в 2014 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десять сотрудников посольства США МИД РФ признал «нежелательными лицами». Американский лидер Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых антироссийских ограничительных мерах.