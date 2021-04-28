Разрешение на снос городской недвижимости и защита от строительства «чудовищных» зданий: последние архитектурные законопроекты Петербурга

В среду, 28 апреля, в Мариинском дворце состоялось еженедельное заседание парламента. Депутаты обсуждали изменения в законе о ЗНОП, поддержку владельцев общепита, наказы избирателей и, среди прочего, возможность сноса объектов, принадлежащих городу, но по тем или иным причинам невостребованных.

Законопроект о разрешении на уничтожение ненужного городу здания или помещения выносили на обсуждение парламентариев еще в 2016 году, когда пост губернатора Санкт-Петербурга занимал Георгий Полтавченко. Согласно документу, постройки могут признать «ненужными» при соблюдении ряда условий.

Так, органы власти и подведомственные им предприятия, которым принадлежит здание, должны подтвердить его не востребованность. Кроме того, перед сносом необходимо дважды провести торги по поиску арендатора или покупателя. При этом на повторном аукционе снижение стоимости лота допускается максимум на 15%. В случае, если обе попытки продать или сдать объект в аренду будут безуспешными, постройка действительно окажется под угрозой разрушения.

Сегодня данный законопроект успешно прошел первое чтение, его поддержали 39 депутатов, трое воздержались. Как принятие закона может отразиться на исторических постройках, которым не присвоен охранный статус, и стоит ли тревожиться градозащитникам, пока неясно.

Напомним, что на прошлой неделе парламентарии также в первом чтении одобрили законопроект, который, наоборот, призван защитить архитектурный облик Северной столицы. Инициатива подразумевает, что застройщиков обяжут согласовывать внешний вид будущих построек с Комиссией по городскому хозяйству и Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Ведомство, в свою очередь, будет публиковать на официальном портале свои решения. Публикации должны включать в себя номер регистрации документа о согласовании, дату принятия решения и срок его действия, а также адрес, кадастровый номер участка, данные о назначении объекта и его изображение.

Законопроект был принят единогласно, но и здесь есть вопросы без ответов. Например, сможет ли застройщик оспаривать решение КГА? Смогут ли повлиять на одобрение или отказ комитета общественные деятели, активисты? Коснется ли новый закон исторического центра или всей территории Петербурга?