Минпросвещения планирует заменить учебники истории в колледжах

Минпросвещения планирует заменить учебники истории в колледжах
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: edu.gov.ru

В них недостаточно освещены события Сталинградской битвы.

С 1 сентября в колледжах будут учиться по новым учебникам истории, так как в предыдущих были недостаточно освещены события Сталинградской битвы. Об этом пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство проверило список рекомендаций учебников и пособий после критики президента России Владимира Путина некоторых из них. Глава государства отметил, что некоторые пособия слишком сжато рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Эксперты нашли этот учебник — «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, по которому до сих пор преподавали в училищах.

Кравцов отметил, что в тех учреждениях, где учились по данному учебники, собираются «усилить курс истории».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России проверят все школьные учебники после замечания Путина.

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