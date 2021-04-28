В Петербурге появятся новые перехватывающие автостоянки в трех районах

В Петербурге появятся новые перехватывающие автостоянки в трех районах
Стоянки появятся в трех районах города. Фотo: Pixabay

Соответствующие контракты на их создание уже заключены.

В Санкт-Петербурге нашли подрядчиков, которые создаст перехватывающие автостоянки в трех районах города. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Известно, что стоянки появятся в Невском, Приморском и Пушкинском районах. На Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое» построят автостоянку на 77 машиномест – за выполнение работ заплатят 34,2 миллиона рублей.

На Торфяной улице у станции «Старая Деревня» обустроят автостоянку на 81 машиноместо. Стоимость работ оценили в 10,8 миллионов рублей. На Удаловской улице у ж/д станции «Царское село» построят автостоянку на 90 машиномест. Итоговая стоимость работ – 19,9 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Полежаевском парке оперативно убрали незаконную автостоянку.

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