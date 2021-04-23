В Полежаевском парке оперативно убрали незаконную автостоянку

В Полежаевском парке оперативно убрали незаконную автостоянку
Сотрудники Комитета провели проверку законности размещения автостоянки. Оказывается участок используется без документов. Фото: gov.spb.ru

Полежаевский парк освобожден от незаконно размещенной автостоянки. В Северной столице жестко контролируется использование городской земли, особенно — парков. Реакция на подобные случаи будет незамедлительной, отметил губернатор Александр Беглов.

Об автостоянке на территории парка петербуржцы сообщили в Комитет по контролю за имуществом города неделю назад. Комитета провел проверку. Оказывается участок используется без документов.

Бизнесмен сам установил забор и будку охраны на территории Полежаевского парка. По требованию Комитета он всё убрал. За ограду предприниматель будет привлечен к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посадить дерево с Комитетом по благоустройству может любой петербуржец. Петербуржцы, которые тоже хотят озеленить город, могут на сайте Комитета по благоустройству выбрать удобное для себя место и дату.

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