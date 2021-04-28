«Время благодарности»: Дрозденко поздравил медиков с Днем работника скорой помощи

&#171;Время благодарности&#187;: Дрозденко поздравил медиков с Днем работника скорой помощи
Дрозденко обратился к медработникам. Фото: скриншот Instagram

В среду, 28 апреля, отмечается День скорой помощи. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил врачей, фельдшеров, водителей и диспетчеров с профессиональным праздником.

Соответствующее обращение глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он подчеркнул, что последний год работы был особенно напряженным и позволил выявить многие проблемы в организации работы скорой помощи.

Как сообщил «Online47.ru», Дроздеко отметил, что скоро в Ленобласти начнется строительство здания Центра медицины катастроф, «где будет размещена единая диспетчерская и маршрутизация сантранспорта, включая санавиацию, служба техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о премиях для учителей.

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