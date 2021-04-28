Путин пообещал Индии экстренную гуманитарную помощь из-за COVID

Россия окажет гуманитарную помощь Индии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В среду, 28 апреля, российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого пообещал помочь Нью-Дели в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, уже сегодня рейсами МЧС РФ в Индию доставят более 22 тонн средств, необходимых в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам.