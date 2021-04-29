Стало известно, на какие болезни указывает изменение ногтей

По словам врача, изменение цвета ногтей может говорить о развитии определенных заболеваний. Фото: unsplash

По словам врача, изменение цвета ногтей может говорить о развитии определенных заболеваний. Фото: unsplash

Изменение ногтевых пластин может характеризоваться целям рядом клинических проявлений, чаще всего это ониходистрофия, рассказала кандидат медицинских наук, врач общей практики Кристина Бородулина.

По словам врача, ониходистрофия может быть вызвана несколькими факторами. «Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания», — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

По словам врача, изменение цвета ногтей может говорить о развитии определенных заболеваний. Если ногтевые пластинки белого цвета или цвета матового стекла, то пациент может быть болен циррозом печени, а синеватая часть ногтя может говорить о болезни Вильсона.

При желтухе и нарушениях лимфо-обращения ногти становятся желтоватыми, при болезни Аддисона — темно-коричневыми, при диабетической гангрене или тромбозе артерий — почти черными.

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