Автомобилистам объяснили, что нельзя делать при ДТП

Автомобилистам объяснили, что нельзя делать при ДТП
Согласно ПДД, сразу после удара машины нельзя продолжать движение. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что нельзя делать участникам ДТП.

Адвокат заявил в беседе с агентством «Прайм», что в первую очередь участникам ДТП следует контролировать эмоции и постараться сохранить здравый смысл. Согласно ПДД, сразу после удара машины нельзя продолжать движение. Вместо этого нужно остановить автомобиль, надежно его зафиксировать и включить «аварийку».

Также после ДТП нужно выставить знак аварийной остановки. Далее рекомендуется сфотографировать или записать на видео попавшие в аварию автомобили, следы и предметы, после чего отогнать машину к обочине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что через год ГИБДД введет новые правила дорожного движения в России.

авария авто дтп пдд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На сайтах российских банков нашли опасную уязвимость
Автомобилистам объяснили, что нельзя делать при ДТП
Стало известно, на какие болезни указывает изменение ногтей
Более половины работников в России хотят переучиться после пандемии
Врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID
Второй самолет МЧС России с медоборудованием прибыл в Индию
Стрельба у торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения ...
«Петергоф» показал апрельские заснеженные фонтаны