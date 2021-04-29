Автомобилистам объяснили, что нельзя делать при ДТП

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что нельзя делать участникам ДТП.

Адвокат заявил в беседе с агентством «Прайм», что в первую очередь участникам ДТП следует контролировать эмоции и постараться сохранить здравый смысл. Согласно ПДД, сразу после удара машины нельзя продолжать движение. Вместо этого нужно остановить автомобиль, надежно его зафиксировать и включить «аварийку».

Также после ДТП нужно выставить знак аварийной остановки. Далее рекомендуется сфотографировать или записать на видео попавшие в аварию автомобили, следы и предметы, после чего отогнать машину к обочине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что через год ГИБДД введет новые правила дорожного движения в России.