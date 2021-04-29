В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 34 человека

В Петербурге за сутки жертвами коронавируса стали 34 человека
В Петербурге люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро четверг, 29 апреля, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 34 смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране, суточный прирост зараженных.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 154 человек. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 109 367 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID.

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