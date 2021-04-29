Петербуржцы в апреле на 132% подняли спрос на услуги по благоустройству дачных участков

Сспрос на услуги по приведению дачных участков в порядок всего за месяц вырос на 132%. Фото: pixabay

Сспрос на услуги по приведению дачных участков в порядок всего за месяц вырос на 132%. Фото: pixabay

С наступлением дачного сезона в Северной столице резко вырос спрос на благоустройство загородных участков, садов и огородов.

Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», услуги по приведению дачных участков в порядок всего за месяц стали популярнее на 132%.

Самыми актуальными оказались услуги по вспашке земли, бурению скважин, спилу деревьев, покосу травы, установке заборов и разработки ландшафтного дизайна.

Растет и интерес петербуржцев к строительству домов и коттеджей. За месяц он вырос на 39%. Это объясняется тем, что за время карантина и в условиях закрытых границ горожане оценили все преимущества загородного отдыха.

Кроме того, в городе на 53% увеличился спрос на строительство бань и саун.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продажи на загородном рынке Петербурга побили рекорды.