Петербуржцы в апреле на 132% подняли спрос на услуги по благоустройству дачных участков

С наступлением дачного сезона в Северной столице резко вырос спрос на благоустройство загородных участков, садов и огородов.
Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», услуги по приведению дачных участков в порядок всего за месяц стали популярнее на 132%.
Самыми актуальными оказались услуги по вспашке земли, бурению скважин, спилу деревьев, покосу травы, установке заборов и разработки ландшафтного дизайна.
Растет и интерес петербуржцев к строительству домов и коттеджей. За месяц он вырос на 39%. Это объясняется тем, что за время карантина и в условиях закрытых границ горожане оценили все преимущества загородного отдыха.
Кроме того, в городе на 53% увеличился спрос на строительство бань и саун.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продажи на загородном рынке Петербурга побили рекорды.