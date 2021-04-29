В канаве на Морозовском кладбище нашли труп

В канаве на Морозовском кладбище нашли труп
Труп нашли на кладбище. Фото: google.com/maps

Во Всеволожском районе Ленобласти на кладбище обнаружили труп. Мертвое тело мужчины в канаве нашел установщик памятников лежал.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В среду, 28 апреля, в полицию обратилась директор ритуального агентства, проживающей в поселке Морозова. Женщина сообщила, что на Морозовском кладбище ее работник обнаружил в канаве труп мужчины в черной куртке, синих джинсах и белых кедах. Личность погибшего устанавливается.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на берегу реки Луги в Кингисеппе обнаружили тело мужчины. Причины случившегося выясняются. Страшную находку сделала 62-летняя местная жительница.

Всеволожский район морозовское кладбище труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 83 человека заразились коронавирусом
Оправдание расстрелов, призывы к насилию в отношении полицейских, битвы ...
Эксперт рассказал о том, как избавиться от надоедливого борщевика
Военная драма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» вышла в прокат
В Китае мужчина с ножом напал на детей в детском саду
Жены Грачевского рассказали, как «Ералаш» увели из-под носа
Актриса Ольга Кабо отсудила у экс-супруга банкрота квартиру в Москве
Автомобиль слетал в кювет и перевернулся на заснеженной трассе «Кола»