В канаве на Морозовском кладбище нашли труп

Во Всеволожском районе Ленобласти на кладбище обнаружили труп. Мертвое тело мужчины в канаве нашел установщик памятников лежал.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В среду, 28 апреля, в полицию обратилась директор ритуального агентства, проживающей в поселке Морозова. Женщина сообщила, что на Морозовском кладбище ее работник обнаружил в канаве труп мужчины в черной куртке, синих джинсах и белых кедах. Личность погибшего устанавливается.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на берегу реки Луги в Кингисеппе обнаружили тело мужчины. Причины случившегося выясняются. Страшную находку сделала 62-летняя местная жительница.