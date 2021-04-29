Индия обновила антирекорд по числу новых случаев COVID

Индия обновила антирекорд по числу новых случаев COVID
Рост количества инфицированных в Индии идёт с середины февраля. Фото: pixabay

В Индии объявили о новом рекорде по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 379 257 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. За последние 24 часа 3,6 тыс. пациентов скончались.

Как сообщили в Минздраве страны, в общей сложности в стране зафиксировано более 18,3 миллиона случаев коронавируса. Умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тыс. человек.

Отметим, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин пообещал Индии экстренную гуманитарную помощь из-за COVID.

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