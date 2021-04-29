В Ленобласти в последнюю ночь апреля пройдет мокрый снег

В Ленобласти в последнюю ночь апреля пройдет мокрый снег
Зонтик в ближайшие дни точно пригодится. Фото: Pixabay

В Ленобласти 30 апреля в большинстве районов ночью продет мокрый снег. Днем ожидается потепление.

Ночью в пятницу температура воздуха опустится до -4 градусов, местами до -7, днем ожидается +8…+13. Атмосферное давление почти не изменится.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в большинстве районов возможен мокрый снегопад. Днем осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть северный, северо-западный ночью со скоростью 4-9 м/с, а днем он стихнет до 1-6 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге потеплеет до +10 и пойдет дождь.

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