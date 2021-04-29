Никита Михалков привился от коронавируса

Российский режиссер, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков привился от COVID-19.

По его словам, на такой шаг он решился, так как стал терять бдительность. Например, режиссер отметил, что забывает надеть маску.

Как сообщил ТАСС, Михалков сделал первую прививку от коронавируса. После вакцинации он чувствует себя нормально.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Никита Михалков рассказал о состоянии после семи операций. У режиссера треснула кость, а при замене бедренного сустава в организм попала инфекция.