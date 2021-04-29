На «Евровидении» будут присутствовать зрители, но совсем немного

В зал пустят 3,5 тысячи человек, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Правительство Нидерландов приняло решение о допуске зрителей на конкурс «Евровидение», который состоится в мае в Роттердаме. Об этом сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на собственные источники. Известно, что в зале смогут присутствовать 3,5 тысячи человек.

Люди смогут посетить репетиции, полуфиналы и финал конкурса. Билеты начнут продавать уже в начале мая. Информацию, распространенную в СМИ, подтвердили организаторы конкурса.

Напоминаем, что от России на конкурс поедет певица Манижа с песней про русских женщин. Она, к слову, вызвала бурю негодования среди населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший.