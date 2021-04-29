В Турции начался локдаун, который продлится до 17 мая

В Турции начался локдаун, который продлится до 17 мая
В Турции ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Фото: pixabay

Ближайшие дни в стране будет действовать круглосуточный комендантский час.

В Турции в 19:00 сегодня, 29 апреля, начался локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Он продлится до 5:00 17 мая, о чем сообщают РИА Новости.

Известно, что в рамках локдауна будет действовать круглосуточный комендантский час. Напоминаем, что в марте в Турции смягчили ряд противоэпидемических мер, в связи с чем распространение коронавируса ускорилось. Власти осознали свою ошибку и решили исправить эту оплошность.

Из-за непростой ситуации Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Из-за этого гражданам предстоит выбирать другое место для отдыха. Ожидается, что его возобновят только в конце лета 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов.

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