Захарова призвала россиян учитывать риски для здоровья, планируя отдых за рубежом

Россиянам стоит взвешивать риски для здоровья, планируя отдых на популярных зарубежных курортах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она обратилась к россиянам в преддверии длинных майских праздников. По ее словам, в последнее время на многих туристических направлениях наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки.
Как сообщил ТАСС, Захарова также рекомендовала россиянам следить за требованиями при пересечении границ, предъявляемыми к иностранным туристам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу.