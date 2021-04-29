Захарова призвала россиян учитывать риски для здоровья, планируя отдых за рубежом

Захарова призвала россиян учитывать риски для здоровья, планируя отдых за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Россиянам стоит взвешивать риски для здоровья, планируя отдых на популярных зарубежных курортах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратилась к россиянам в преддверии длинных майских праздников. По ее словам, в последнее время на многих туристических направлениях наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки.

Как сообщил ТАСС, Захарова также рекомендовала россиянам следить за требованиями при пересечении границ, предъявляемыми к иностранным туристам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу.

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Захарова призвала россиян учитывать риски для здоровья, планируя отдых за рубежом
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