Певица Анастасия Спиридонова рассказала о возросшем гонораре после «Голоса»

Артистка призналась, что победы на различных конкурсах способствуют получению высоких гонораров.

Победительница проекта «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова рассказала, что после участия в различных музыкальных шоу ее гонорары вырастают. В этом она призналась YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артистка отметила, что приняла участие во многих шоу и смогла хорошо проявить себя в некоторых из них. Так, она стала победительницей программы «Три аккорда» и финалисткой «Голоса». Недавно она заняла первое место в проекте «Точь-в-точь». Все это позволяет Спиридоновой больше зарабатывать.

«Тут ты становишься артистом совершенно другого уровня. Раз в 10 повысился гонорар после «Голоса»,

— призналась певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Трофимова ответила хейтерам, которые осуждают ее за участие в «Голосе». Девочка заявила, что верит в свои силы и всегда знала, что найдутся те, кто скажут про нее что-то плохое.