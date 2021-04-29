В Мехико произошло обрушение крыши над пирамидой

В Мехико произошло обрушение крыши над пирамидой
Обрушилась крыша над пирамидой. Фото: Pixabay

В Мехико ночью прошел ливень с градом, из-за чего обрушилась конструкция, которая защищала археологические памятники, сообщает РИА «Новости».

«Рухнула крыша над зданием Каса-де-лас-Агилас», — рассказала директор музея Templo Mayor Патрисия Ледесма.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. Упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз.

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