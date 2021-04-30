Мурашко заявил, что в будущем вакцины полностью заменят антибиотики

Михаил Мурашко рассказал, что 2020 и 2021 годы стали во всем мире годами «проверки на прочность». Фото: Минздрав РФ

Михаил Мурашко рассказал, что 2020 и 2021 годы стали во всем мире годами «проверки на прочность». Фото: Минздрав РФ

Единственный путь для сокращения числа инфекционных болезней — это вакцинация и иммунизация людей. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, ограничить прием антибиотиков может позволить доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных болезней.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что пандемия только ускорила разработку новых средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Предполагается, что в будущем новые препараты полностью заменят антибиотики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый компонент российской вакцины от COVID-19 получили более 11,9 млн россиян. Из них более 7,5 млн человек получили оба компонента.