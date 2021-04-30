Птицефабрики Ленобласти полностью обеспечили регион свежими яйцами к Пасхе

Птицефабрики Ленобласти полностью обеспечили регион свежими яйцами к Пасхе
Жители 47 региона смогут порадовать себя свежими яйцам в Пасху. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Птицеводы Ленобласти увеличили производство яиц с начала этого года на 9,3%. Жители региона смогут приобрести свежие яйца к Пасхе.

Ленобласть занимает первое место по объему производства яиц в России, выпуская 3,2 млрд штук в год, что составляет более 7% от всего объема по России.

Как сообщила пресс-служба правительства 47 региона, за год в Ленобласти выпустили 826 млн яиц. Для сравнения, в прошлом году было на 70 млн меньше.

Кроме того, область крупнейший поставщик яиц для других субъектов России и для зарубежья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько яиц можно съесть в Пасху без риска для здоровья.

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