В пятницу в Ленобласти объявили штормовое предупреждении

На территории Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается густой туман.

В пятницу, 30 апреля, начиная с 00:03 часов в северных и восточных районах региона ожидается густой туман. По данным Главного управления МЧС России по Ленобласти, видимость при такой погоде составит менее 500 метров.

Спасатели рекомендуют автовладельцам отказаться от дальних поездок, а также снизить скорость для безопасности.

При движении по трассам в условиях тумана следует прижиматься правее, ориентируясь на деревья и кусты на обочине. Пешеходам в такую погоду необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в последнюю ночь апреля пройдет мокрый снег.