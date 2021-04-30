Задержаны зачинщики драки в магазине на Туристской

Задержаны зачинщики драки в магазине на Туристской
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В магазине «Магнит» на Туристской д. 24/42 в Приморском районе трое неизвестных совершили хищение товара и попытались скрыться.

Как стало известно gazeta.spb.ru, рабочий попытался преследовать неизвестных, между ними завязалась драка, в результате которой неизвестный нанес мужчине ножевое ранение в бедро.

Рабочий с колото-резаным ранением левого бедра в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.

драка приморский район Туристская улица


 

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