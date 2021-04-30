Экономика США выросла на 6,4% в первом квартале

Экономический рост в США ускорился с начала года. ВВП государства за всё это время вырос на 6,4% , сообщило Минторговли в своей предварительной оценке.

Американские власти выделяли дополнительные средства для поддержки экономики на фоне COVID-19. При Дональде Трампе выделили почти $3 трлн, что привело к рекордному росту ВВП в конце 2020 года, сообщает «Коммерсантъ». В декабре к этой сумме решили прибавить $900 млрд. Месяц назад Джо Байдена предложил поддержать бизнес и добавить $1,9 трлн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате стрельбы в США погибли пять человек. Жителей, живущих неподалеку эвакуировали. После трагедии флаги на месте происшествия, у офиса шерифа в округе, были приспущены, а местные жители несут к месту, где произошла стрельба, цветы и свечи в память о погибших.