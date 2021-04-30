Россельхознадзор проведет исследование распространения COVID-19 у домашних животных в РФ

Россельхознадзор проведет исследование распространения COVID-19 у домашних животных в РФ
Площадкой для исследований будет не только Москва, но и ещё 13 городов по всей России. Фото: pixabay.com

Россельхознадзор продиагностирует домашних животных на коронавирус

Исследования будут проходить до того, как соберут всю информацию о распространении вируса среди животных в стране. Диагностика животных, живущих с переболевшими вирусом людьми, позволит провести анализ ситуации с распространением болезни среди питомцев Также изучить передачу COVID-19 к ним от человека, сообщает ТАСС.

Площадкой для исследований будет не только Москва, но и ещё 13 городов по всей России. Тестирование животных будет осуществляться высокоточными методами выявления генома COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России планируют бесплатно проверить на COVID домашних животных переболевших. Как сообщили в Россельхознадзоре, сдать тест могут жители Москвы, Владимира, Тулы, Липецка и других городов. Случаи заражения COVID-19 животных зафиксированы в 27 странах.

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