В России планируют бесплатно проверить на COVID домашних животных переболевших

Переболевшие коронавирусом россияне смогут бесплатно протестировать домашних питомцев на COVID-19.

Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объема информации о распространении нового вируса среди популяции животных в России.

Как сообщили в Россельхознадзоре, сдать тест могут жители Москвы, Владимира, Тулы, Липецка и других городов. Случаи заражения COVID-19 животных зафиксированы в 27 странах.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 9 284 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 8 442 человека, скончались от болезни 364 пациента. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1840 человек. Следом идет Петербург – 720 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Управление Ветеринарии Санкт-Петербурга стало поступать много вопросов о том, болеют ли кошки и собаки коронавирусом.