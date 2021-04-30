Суд привлёк к ответственности бар «Грибоедов» за несоблюдение эпидеммер

Вся еда в баре обезличена. Нет маркировки с указанием даты и времени. Фото: ККИ

Вся еда в баре обезличена. Нет маркировки с указанием даты и времени. Фото: ККИ

В отношении ЗАО «Азимут-2» был составлен административный протокол, согласно которому в баре «Грибоедов», расположенном по адресу: г. СПб, ул. Воронежская, д. 2, лит. А, было установлено, что организация не соблюдает эпидемиологические нормы и другое.

В баре нет разметок «1,5 метра», не проводится обеззараживание воздуха, уборка помещений, осмотр работников на наличие заболеваний, в туалетах нет мыла и антисептика.

Вся еда в баре обезличена. Нет маркировки с указанием даты и времени. Не обеспечены условия для соблюдения личной гигиены персоналом. Не выделен отдельный промаркированный инвентарь для уборки

Бар вину признал, указал, что все выявленные недостатки устранены. Суд назначил штраф 200 000 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной рейд провели по злачным местам улицы Рубинштейна.