В Петербурге открыли все парки, сады и скверы после просушки

В Петербурге открыли все парки, сады и скверы после просушки
Все парки, сады и скверы открыты для посещения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северной столице вновь открыли для посещения все парки, сады и скверы. Их закрывали на время просушки.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Сегодня горожане смогут попасть в Никольский и Юсуповский сады, парк Александрино, Лопухинский и Таврический сады, сквер Галины Старовойтовой, Екатерининский и Казанский скверы, а также сад Сан-Галли.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству, в период закрытия территории зеленых насаждений садовники приводили в порядок садово-парковую мебель и урны, при необходимости подсыпали дорожки, и уже начали сажать кусты и деревья.

Просушка парков – важная необходимость. Весной дорожки наполняются водой растаявшего снега, поэтому им нужна «передышка». По техрегламенту отдых может продолжаться с 25 марта по 1 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об открытии Московского парка Победы после просушки.

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