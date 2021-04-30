Песков: эпидемия коронавируса в России продолжается

Введение нерабочих дней в период с 4 по 7 мая связано с рекомендациями эпидемиологов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пандемия COVID-19 на территории России продолжается, врачи все еще фиксируют новые случаи инфицирования.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что решение о продлении майских праздников было принято для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, россияне будут отдыхать на Первомай и день Победы, а еще — 4 дня между праздниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 4 по 7 мая медицинские учреждения Санкт-Петербурга будут работать в плановом режиме.