С начала года в Ленобласти ввели более 1 млн квадратных метров жилья

В начале 2021 года в Ленинградской области сдали в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья.

Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства. С января по апрель в 47 регионе ввели 1,15 млн квадратных метров нового жилья. Около 500 тысяч «квадратов» из них — жилье в многоквартирных домах, а 650 тысяч «квадратов» пришлось на частный сектор.

По состоянию на сегодняшний день Ленобласть выполнила половину готового плана Минстроя России по вводу жилья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года спрос на новостройки в Северной столице понизился на 16%. Решившихся купить квартиру в новостройке, не радует обилие достойных предложений. Все наиболее хорошие варианты разобрали в прошлом году из-за льготной ипотеки.