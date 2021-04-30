Великобритания смягчила COVID-рекомендации по поездкам в Россию

Въезжающие из России должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Въезжающие из России должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Великобритании смягчило рекомендации для своих граждан по поездкам в Россию.

Так, МИД более не рекомендует отказываться от любых, кроме самых необходимых, поездок в Россию. Как сообщили «РИА Новости», остальные ограничения сохраняются: въезжающие из России должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, отбыть карантин и сдать дополнительные анализы на 2 и 8 дни.

Напомним, запрет на авиасообщение с Великобританией повторно ввели в декабре прошлого года. Причиной стало выявление нового «британского» штамма коронавируса. Приостановка полетов неоднократно продлевалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca.