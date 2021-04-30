Голикова заявила о снижении смертности от коронавируса в России

Голикова заявила о снижении смертности от коронавируса в России
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Медики заявляют о заметном снижении смертности от коронавирусной инфекции на территории России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, самыми напряженными месяцами по смертности были декабрь 2020 года и январь текущего года, что было связано со второй волной COVID-19.

Голикова отметила в эфире телеканала «Россия 1», что в апреле соответствующий показатель снизился на 13% по сравнению с мартом.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 731 человека. Жертвами COVID-19 стали 397 человек. Побороть болезнь смогли 8 406 россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений.

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