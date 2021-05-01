Полиция задержала грабителя, напавшего на петербурженку на Маршала Захарова

Полиция задержала подозреваемого в грабеже. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция задержала подозреваемого в грабеже. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Красносельском районе задержан 39-летний мужчина по подозрению в совершении ограбления.

По информации городского управления МВД, в понедельник, 26 апреля, в полицию сообщили об ограблении у дома №20 по улице Маршала Захарова. Около 12:45 на местную жительницу напал неизвестный и отобрал сумку, в которой были документы, деньги и телефон. Потерпевшая оценила сумму ущерба на 7 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ о грабеже. Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. Стражи порядка установили его причастность к преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22-летний парень совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч. Вновь возбуждено два уголовных дела по статье «Разбой».