Петербуржцы остерегаются третьей волны меньше, чем москвичи

В Петербурге меньше носят маски и перчатки. Фото: pixabay

В Петербурге меньше носят маски и перчатки. Фото: pixabay

Проведенный опрос в двух самых больших городах России показал, что москвичи боятся третьей волны ковид-19 больше, чем петербуржцы. Об этом стало известно после проведенного исследования сервисом SuperJob.

Горожане Москвы и Петербурга неодинаково относятся к возможной третьей волне пандемии в России. Также по-разному они соблюдают и карантинные меры: в столице маски и перчатки носят почти в 2,5 раза больше респондентов.

Известно, что в исследовании за несколько дней приняли участие 2 тыс. человек. По тысяче из Москвы и Петербурга. Жителей двух столиц спросили, пугает ли их новый возможный всплеск заболеваемости ковид-19.

В Москве в том, что боятся новой волны признались 45% опрошенных, в Петербурге же боязливых оказалось меньше — 36%.

При этом, из тех, кого пугает возможная предстоящая волна, 8% москвичей крайне сильно переживают по этому поводу, в Северной столице немногим меньше — 6%.

Различно жители двух мегаполисов придерживаются и к ограничительным мерам. Так, в Москве 85% опрошенных рассказали, что не снимают защитную маску, находясь в общественном месте, в городе на Неве таких 82%.

И маску, и перчатки в столице носят 38%, в Петербурге таких почти вдвое меньше — 16%.

Однако процент опрошенных, полностью отказавшихся от средств защиты, в обоих городах примерно равен 9 и 11% соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько вакцинированных против ковид-19 умерли.